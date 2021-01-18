РИАМО - 18 янв. Процедуру вакцинации от коронавируса в Подмосковье прошли уже свыше 23 тысяч человек, всего планируется привить 3,6 миллиона жителей, сообщила в понедельник министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«Всего за весь период в Московской области на текущий день поступило 57,5 тысяч доз вакцин. Привито 23 807 человек. Использовано 41% полученных доз», - сказала Стригункова на совещании.

Она уточнила, что в Подмосковье планируется привить от коронавируса 3,6 миллиона человек.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Аналогичный пункт работает в Домодедово. Они должны приезжать на заводы, предприятия, возможно, будут работать возле торговых центров.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.