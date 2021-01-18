РИАМО - 18 янв. Началось строительство жилого дома по программе реновации в Можайском районе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Дом расположен по адресу: улица Петра Алексеева, владение 12. Он рассчитан на 134 квартиры: 60 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 36 трехкомнатных. Общая площадь составит 16,3 тысячи квадратных метров. Отделка будет выполнена по стандартам реновации.

«Согласно проекту, на первых этажах разместятся входные группы с просторным холлом, колясочной, помещениями для консьержа, нежилые помещения под магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, службы быта», - говорится в сообщении.

Близлежащую территорию озеленят и благоустроят. Появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха, скамейки и освещение. Будут высажены деревья, кустарники, разбиты газоны и клумбы.

Разрешение на строительство действует до 27 июля 2022 года.

«По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жилых объектах по программе реновации. По факту получения извещения о начале работ инспектор комитета составит программу проверок на весь период строительства», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что к проверкам в обязательном порядке будут привлекаться специалисты центра экспертиз, которые проведут весь необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований, также будет установлен контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Москве построен первый миллион квадратных метров жилья по реновации.