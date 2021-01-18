РИАМО - 18 янв. В Московскую область в марте 2021 года может поступить более 300 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В марте мы получим 300-350 тысяч вакцин», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Он отметил важность того, чтобы люди обязательно делали вторую прививку.

В Подмосковье 14 января поступило более 30 тысяч доз отечественного препарата «Спутник V», предназначенного для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. На тот момент было поставлено уже более 57 тысяч доз вакцины. Скоро регион получит еще 85 тысяч доз, а в феврале поставят свыше 200 тысяч доз.

Всего в регионе планируют привить около 3 миллионов человек.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Аналогичный пункт работает в Домодедово. Они должны приезжать на заводы, предприятия, возможно, будут работать возле торговых центров.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.