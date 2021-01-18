РИАМО - 18 янв. Подмосковные власти должны работать таким образом, чтобы каждый житель чувствовал внимание и поддержку, а также получал ответы на все свои вопросы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В понедельник Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.
«Мы должны научиться работать так, чтобы каждый житель чувствовал внимание и получал ответ на свой вопрос. Внимательно посмотрите, в каком режиме ведется диалог, в какой тональности, чтобы не было у нас отписок и недоразумений», - сказал Воробьев.
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