РИАМО - 18 янв. Подмосковные власти должны работать таким образом, чтобы каждый житель чувствовал внимание и поддержку, а также получал ответы на все свои вопросы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.