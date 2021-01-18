РИАМО - 18 янв. Выдано разрешение на строительство второй очереди жилого квартала «Событие» в районе Раменки Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Квартал 9.1 расположится между улицей Лобачевского и платформой Матвеевское в Западном административном округе. Девелопером выступит компания «Донстрой».

«Общая площадь квартала 9.1 составляет 66 636 квадратных метров. Это жилой корпус переменной этажности от 13 до 36 этажей, объединенный общим стилобатом. Всего в нем запланировано 498 квартир общей площадью более 38 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что в зданиях расположится зона коворкинга, а также 8 других коммерческих помещений и детский сад на 100 мест. Подземная парковка рассчитана на 329 машин.

В первой очереди ЖК «Событие» строится три корпуса. Их девелопер планирует завершить в 2021 году.