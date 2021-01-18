РИАМО - 18 янв. Проработка дорожной карты по проведению региональных и муниципальных торгов является приоритетом для Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прошу отраслевиков и глав муниципалитетов серьезно проанализировать график проведения торгов», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Он отметил важность дорожной карты по исполнению муниципальных и региональных контрактов, а также подчеркнул, что это залог успешной реализации проектов.

В Подмосковье действуют единый портал торгов Московской области и электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.