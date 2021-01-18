РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина проверила готовность крещенских купелей в округе, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина проверила подготовку крещенских купелей на территории Елисаветинского храма в Опалихе и церкви Димитрия Солунского в селе Дмитровское», - говорится в сообщении.

На территории округа оборудовано два места для проведения традиционных крещенских купаний. С вечера 18 января до конца дня 19 января будет организовано дежурство медиков и спасателей. Установлены пункты обогрева и горячий чай. В Опалихе будет работать полевая кухня. Оборудованы теплые раздевалки.

«По возможности, чтобы не создавать очередь, красногорцев просят выбирать дневное время», - добавляется в сообщении.

При этом подчеркивается, что «стихийные» места вблизи естественных водоемов контролируют сотрудники полиции.

«Синоптики обещают сильный мороз. Медики предупреждают - в такую погоду погружение в прорубь — сильнейший стресс, особенно для неподготовленного организма», - заключается в материале.