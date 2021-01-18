РИАМО - 18 янв. Пожарные ликвидируют возгорание в здании склада в городском округе Долгопрудный, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Здание находится по адресу: Лихачевский проспект, дом 46.

«Нежилое здание, двухэтажное, железобетонное, кровля металлическая по деревянной обрешетке, электрифицированный, размерами в плане 15 на 20 метров», - говорится в сообщении.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составляла 300 квадратных метров.

В 11:02 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров. В 11:07 - ликвидировали открытое горение.

К тушению привлекли 44 человека и 14 единиц техники.