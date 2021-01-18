РИАМО - 18 янв. Пожарные ликвидируют возгорание в здании склада в городском округе Долгопрудный, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
Здание находится по адресу: Лихачевский проспект, дом 46.
«Нежилое здание, двухэтажное, железобетонное, кровля металлическая по деревянной обрешетке, электрифицированный, размерами в плане 15 на 20 метров», - говорится в сообщении.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составляла 300 квадратных метров.
В 11:02 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров. В 11:07 - ликвидировали открытое горение.
К тушению привлекли 44 человека и 14 единиц техники.
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