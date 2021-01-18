РИАМО - 18 янв. Службы жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье должны работать исправно в условиях низких температур, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Низкая температура, морозы обращают внимание на то, что все службы ЖКХ должны быть исправны и работать без сбоев. <...> Все жалобы жителей должны быть во главе угла», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.
Губернатор отметил, что в целом ситуация в коммунальной сфере штатная, однако в некоторых СНТ и коттеджных поселках были отключения.
«Глав прошу держать руку на пульсе», - заключил Воробьев.
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