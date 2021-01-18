«Низкая температура, морозы обращают внимание на то, что все службы ЖКХ должны быть исправны и работать без сбоев. <...> Все жалобы жителей должны быть во главе угла», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.