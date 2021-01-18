РИАМО - 18 янв. В 2021 году в Москве намерены запустить оплату по лицу пассажира, в ходе проведения тестирования уже осуществлено 2 тысячи успешных проходов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Параллельно работаем над реализацией платежей по лицу в кассах мосметро. Обязательной такая оплата, конечно же, не станет, но опцию такую мы предложим», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что в Москве серьезно подошли к созданию современной Московской билетной системы. Но, несмотря на то, что ее еще не развернули полностью, эти решения уже признаны лучшими в мире. Жюри премии Transport Ticketing Awards в 2020 году в Лондоне подтвердили это.

Среди рекордов билетной системы — нигде в мире турникеты не открываются так быстро, как в Москве. Турникет открывается уже через 0,03 секунды, а скоро будет открываться за 0,02 секунды. Билетная система позволяет выбрать оптимальный тариф на наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД.

Купить все билеты можно через приложение «Метро Москвы». При этом можно управлять балансом карты онлайн.

При этом на общественном транспорте Москвы поддерживается рекордное количество платежных систем — это банковские карты МИР, Visa и Mastercard, все системы оплаты телефоном, даже такие, как Huawei Pay, МИР Pay, AliPay, China UnionPay, Google Pay и Samsung Pay, Apple Pay.

«Система работает не только в Москве. Уже более 180 тысяч поездок совершено за пределами Москвы — туляки уже могут с «Тройкой» ездить по всей своей области, с Московской областью мы запустили пилотные маршруты. Более чем 25 регионов выразили интерес к внедрению системы у себя», - отметил Ликсутов.

В Москве благодаря «Тройке удалось сократить выпуск бумажных билетов в шесть раз — это уменьшило очереди в кассы на 40-70%, а также дало ежегодную экономию в 2,5 миллиарда рублей.

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