РИАМО - 18 янв. Порядка 190 тысяч жителей столицы прошли вакцинацию от коронавируса, прививочная кампания в городе продолжается, сообщила в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве продолжает набирать обороты вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день около 190 тысяч москвичей уже сделали прививку от коронавирусной инфекции и более 100 тысяч записались на вакцинацию», - сказала Ракова в ходе открытия прививочного пункта в ГУМе.

Она напомнила, что в рамках массовой вакцинации населения от Covid‑19 в Москве будут задействованы выездные прививочные бригады. Одна из таких бригад начала работать в ГУМе.

За минувшие сутки в Москве выявили 3679 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число зафиксированных в городе случаев составляет 895 327.

В рамках прививочной кампании в столице открыто 100 пунктов для вакцинации от коронавируса.

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Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Аналогичный пункт работает в Домодедово. Они должны приезжать на заводы, предприятия, возможно, будут работать возле торговых центров.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.