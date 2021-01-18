РИАМО - 18 янв. Сейчас Россия показывает существенные скачки в развитии, в финтехе мы уже опережаем страховую отрасль Европы, такое заявление сделала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина, выступая на стратегической сессии «Новые вызовы и новые реалии финтеха» IV международной конференции о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях «Финтех ONLINE».

Встреча, посвященная цифровой трансформации экономики и новым финансовым технологиям, прошла в студии делового издания «Ведомости».

В рамках мероприятия Ольга Сорокина рассказала об инновациях и цифровизации в отрасли страхования. Она отметила важность усовершенствования бизнес-процессов под новые технологии.

«Главная инновация, которая поможет цифровизации отрасли, это экосистемы. Такой подход позволит получить клиенту здесь и сейчас не одну финансовую услугу, а комплексные сервисные решения, которые удовлетворят запросы потребителя в режиме «одного окна». Ценность таких решений очевидна – клиент экономит время, деньги и получает сразу все необходимые финансовые продукты и дополнительные бытовые услуги», - сказала Сорокина.

По ее мнению, цифровое развитие страхования невозможно реализовать только силами бизнес-игроков, важно участие государства.

«Сейчас Россия показывает существенные скачки в развитии, мы уже опережаем страховую отрасль Европы. Если говорить об отрасли в целом, это невозможно сделать только самим бизнес-игроками, это всегда синергия с государством», - заявила заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

ВСК уже успешно интегрировалась с государственными цифровыми проектами - в первую очередь это «Цифровой профиль». Сервис позволит клиенту оформить нужный продукт на сайте ВСК в несколько кликов. Все необходимые данные с сайта Госуслуг, а также сведения из ведомств - подтянутся автоматически. Эксперты ВСК также отмечают важность появления в «Цифровом профиле» данных из базы МВД, эти данные ожидаются уже в 2021 году и существенно упростят онлайн оформление полисов автострахования. Помимо этого, страховые компании заинтересованы в расширении возможностей СМЭВ (система межведомственного документооборота), данные из которой ускорят процесс урегулирования страховых событий. Кроме того, ВСК работает над интеграцией с Системой быстрых платежей.

«Такие проекты ведут к безопасности, к быстроте. Снижают количество возможных мошеннических схем, которые в финансовой индустрии значительно развиты. Это помогает обезопасить индустрию и снижает цену для клиентов на продукты благодаря более персонализированному тарифу», - отметила Ольга Сорокина.

Количество потребителей рынка финтех-услуг растет с каждым годом. По результатам исследования Bloomchain, посвященного рынку финансовых технологий, Россия находится на третьем месте по степени распространения финтех-услуг среди стран мира (82%). Такая положительная динамика задает компаниям тренд на внедрение финтех-решений для своих продуктов. Участники тематической конференции обменялись мнениями об отечественной цифровой валюте, обсудили технологические тренды в платежах, успешные проекты, выстрелившие в условиях самоизоляции. Также состоялась дискуссия о драйверах роста отрасли и развитии экосистем и маркетплейсов. Помимо этого, эксперты подняли и острую тему безопасности клиента при резком всплеске онлайна.​