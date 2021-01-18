РИАМО - 18 янв. Спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину у причала парка имени Горького, пострадавший доставлен в больницу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Вечером 17 января вахтенный наблюдатель заметил, как с причала Центрального парка культуры и отдыха имени Горького на лед Москва-реки спустился человек и направился к противоположному берегу. Сделав несколько шагов, человек провалился в ледяную полынью», - сказал собеседник агентства.

Спасатели вытащили мужчину из полыньи в 50 метрах от берега. После этого его доставили ПСС «Крымский мост». Там пострадавшему оказали первую помощь, его обогрели и напоили горячим чаем.

Позже мужчина был госпитализирован в медучреждение.