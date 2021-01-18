РИАМО – 18 янв. Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с региональными властями обеспечить своевременную выплату зарплаты и надбавок за работу в новогодние праздники для медиков, борющихся с Covid-19, сообщает ТАСС.

Данное поручение вошло в перечень, составленный по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Обеспечить своевременную выплату заработной платы и специальных социальных выплат за работу в праздничные и выходные дни с 1 по 10 января 2021 года медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией Covid-19», - говорится в сообщении.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители регионов.

Президент также распорядился установить медикам, работающим с Covid-пациентами, специальные социальные выплаты в двойном размере за работу в новогодние праздники.​

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Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Аналогичный пункт работает в Домодедово. Они должны приезжать на заводы, предприятия, возможно, будут работать возле торговых центров.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.