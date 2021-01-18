РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Рок-концерт состоится в центральной библиотеке подмосковного Красногорска 23 января, также пройдет выступление в рамках свободного микрофона, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красногорские «Краснокнижники» приглашают на очередной «Квартирник». Площадкой проведения мероприятия, которое состоится 23 января, традиционно станет центральная библиотека Красногорска», - говорится в сообщении.

Группа «Краснокнижники» существует на базе Красногорской центральной библиотеки. В гости к коллективу придут член красногорского рок-клуба Алексей Засухин, а также рок-барды из Подольска Дмитрий Кулешов, Максим Никитин и Константин Дубинин. Также состоится выступление в рамках свободного микрофона.

Начало в 19:00. Адрес: Красногорск, улица Димитрова, дом №9.