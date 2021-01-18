РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 янв. В подмосковном Королеве от Covid-19 уже привито 730 жителей, в том числе 361 человек прошел второй этап вакцинации, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Сделать прививку от коронавируса в Королеве может любой желающий старше 18 лет. Для этого необходимо зайти на портал госуслуг Московской области, ввести номер полиса, выбрать удобный пункт вакцинации и время. Также есть возможность записаться по телефону 122.

«Всего в город поступило 1755 доз вакцины «Спутник-V», привито 730 жителей, в том числе 361 пациент прошли второй этап вакцинации», - сказал собеседник агентства.

После предварительной самозаписи с пациентом могут связаться сотрудники поликлиники и согласовать другое время проведения вакцинации с учетом того, что необходимо формировать группы желающих привиться из пяти человек.

В том случае, если вакцина в определенной поликлинике закончится, пациенты включаются в лист ожидания и приглашаются по мере поступления вакцин.

В день вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Три дня после прививки необходимо воздерживаться от принятия алкоголя и от тяжелых физических нагрузок.

Вакцина противопоказана беременным, кормящим матерям, аллергикам и людям с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями.

В Королеве на сегодняшний день организована вакцинация в трех точках: в поликлинике для взрослого населения на улице Циолковского, дом 24, во взрослой поликлинике филиала «Костинский» на улице Дзержинского, дом 11/2 и в поликлинике филиала «Юбилейный» в микрорайоне Юбилейный на улице Пионерской, дом 8/10.

Кроме того, в ближайшее время начнут работу пункты на улице Павлова, дом 10 и в поликлинике филиала «Первомайский».

Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Аналогичный пункт работает в Домодедово. Они должны приезжать на заводы, предприятия, возможно, будут работать возле торговых центров.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.