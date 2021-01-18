РИАМО - 18 янв. За минувшие сутки в Москве выявили 3679 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 895 327 случаев заражения Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

В Москве проводится масштабная вакцинация от коронавируса, открыто 100 прививочных пунктов. Кроме того, 20 января начнут работать еще шесть выездных пунктов. Пункты вакцинации также откроются в 34 частных медучреждениях.

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18 ЯНВАРЯ

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.