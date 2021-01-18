РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. Пять спортсменок из городского округа Домодедово будут участвовать в чемпионате и первенстве России по боксу в 2021 году, сообщается в группе СШОР «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

С 13 по 17 января в Королеве проходил чемпионат Центрального федерального округа России по боксу среди женщин и девушек. В составе сборной Московской области участвовали пять девушек из Домодедова. На соревнованиях разыгрывались путевки на участие в составе сборной ЦФО в чемпионате и первенстве России в 2021 году.

«Пять из пяти наших спортсменок завоевали эти путевки, Юлия Чумгалакова без отбора и участия в этих соревнованиях имеет допуск. В итоге шесть человек отобрались на Россию», - говорится в сообщении.

В итоге отбор на чемпионат и первенство России прошли Кристина Невмянова, Полина Спирина, Ирина Лаврентьева, Елена Жиляева и Влада Колоскова. Девушек тренирует Игорь Спирин.