РИАМО - 17 янв. В столичном ГУМе открылся пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Прививочный пункт уже заработал. В настоящее время в очереди стоят более 20 человек, которые хотят пройти вакцинацию от коронавируса.

В прививочный пункт запускают по пять человек. Сначала у людей проверяют документы, затем врач проводит осмотр, после чего делается прививка. После процедуры у посетителей ГУМа есть возможность посидеть в зоне отдыха.

Ранее глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович опубликовал открытое письмо, в котором призвал департамент здравоохранения столицы рассмотреть предложение по созданию пункта вакцинации от Covid-19 в ГУМе. Депздрав принял данное предложение. ГУМ предоставил помещения и необходимую инфраструктуру для проведения прививочной кампании от Covid-19.

По словам Куснировича, благодаря открытию прививочного пункта ГУМ поможет столичным медикам. Кроме того, появление пункта вакцинации позволит снизить риски заражения для всех посетителей магазина. Сам Куснирович уже переболел коронавирусной инфекцией.

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