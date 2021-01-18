РИАМО - 18 янв. В первом квартале 2021 года почти 3 тысячи москвичей смогут переехать в шесть новостроек, возведенных по программе реновации старого жилфонда, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«В первом квартале 2021 года по программе реновации под заселение запланировано передать шесть новостроек. Они располагаются в пяти районах Москвы: Головинском (САО), Бутырском (СВАО), Филевском парке (ЗАО), Хорошево-Мневниках (СЗАО) и Обручевском (ЮЗАО). Это обеспечит новыми квартирами более 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов на первом этапе программы в 2020-2024 годах», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Новые дома находятся по адресам: Головинский район, Авангардная улица, владение 10А; Обручевский район, микрорайон 38А, корпус 8; Бутырский район, микрорайон 78, корпус 66; Филевский парк, Береговой проезд, владение 2; владение 2, строение 18; владение 2, строение 19; Хорошево-Мневники, улица Мневники, владение 10, корпус 1; Обручевский район, улица Гарибальди, владение 18.

Левкин добавил, что жителям сообщат о начале переселения через СМС, электронную почту и личный кабинет на портале mos.ru.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и 5175 домов.