РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 янв. В 2020 году более 590 семейных пар городского округа Балашиха получили единовременные выплаты к юбилею совместной жизни, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея. Выплата носит заявительный характер.

«Выплаты можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет прожитых вместе, то есть 50, 55, 60, 65 и далее. Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тысяч рублей, 55 лет – 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей, 65 лет – 8 тысяч рублей, 70 лет и более – 9 тысяч рублей», - сказала исполняющий обязанности начальника управления соцзащиты населения по городскому округу Татьяна Малкина.

Она добавила, что в 2020 году более 590 семейных пар Балашихи получили единовременные выплаты к юбилею совместной жизни.

Заявление на предоставление выплаты можно подать в управление соцзащиты населения по адресу: Балашиха, улица Мира, дом №5а или в микрорайоне Железнодорожный на Саввинском шоссе, дом №4/1 с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.

«Процедура подачи заявления очень простая, необходимо иметь с собой паспорта супругов и свидетельство о браке», - пояснила Малкина.