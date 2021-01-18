РИАМО - 18 янв. Компания «Аэроэкспресс» оповестила пассажиров об изменениях в графике движения поездов на Шереметьевском направлении с 19 по 21 и с 28 по 31 января, будут проводить плановые работы на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«19, 20, 21 января будут временно отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево в 21:35, 22:05, 22:35, 23:05 и 23:35, а также поезда из аэропорта Шереметьево в 21:45, 22:45, 23:15 и 23:45», - говорится в сообщении.

28 и 29 января отменили рейсы с отправлением с Белорусского вокзала в 21:05, 21:35, 22:05 и 22:35, а также отправлением из аэропорта Шереметьево в 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45.

«30 и 31 января отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево в 21:05, 21:35, 22:05 и 22:35, а также поезда из аэропорта Шереметьево в 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45», - говорится в сообщении.

Некоторые поезда в указанные даты проследуют с незначительными отклонениями от графика, в том числе на участке Белорусский вокзал – Одинцово.

Добраться до аэропорта Шереметьево можно на экспресс-автобусах компании от станции метро «Ховрино». Автобусы отправляются каждые 20 минут с 6:20 до 22:00 в сторону аэропорта и с 7:00 до 22:40 из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе до терминалов В и С аэропорта Шереметьево. Время в пути составляет 20 минут.