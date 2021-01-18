РИАМО - 18 янв. Московское областное бюро технической инвентаризации продолжает активно внедрять в свою работу цифровые технологии, так, в учреждении созданы единый номер горячей линии, портал онлайн-услуг и электронных сервисов, в 2020 году стало возможно заказать услуги и получить результаты дистанционно, говорится в сообщении пресс-службы МОБТИ.

Важность цифровизации

Итоги работы по цифровым услугам и сервисам за год подвели в региональном БТИ в первую рабочую неделю января.

«Цифровизация бизнеса и государственных структур стала одной из главных тем последних лет. Наличие удобного сайта, онлайн-консультаций и электронных сервисов теперь является нормой не только для крупного бизнеса, но и для государственных структур и учреждений», - говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса показала, как важно иметь возможность принимать и выполнять заказы дистанционно и минимизировать риски для заказчиков и сотрудников, оптимизировать время обработки заявок.

«Развитие электронных сервисов МОБТИ позволяет улучшать качество оказываемых услуг, повышает скорость обработки заявок, дает возможность запускать актуальные для заказчиков сервисы», - добавляется в сообщении.

Запущенная в 2019 году горячая линия объединила 96 подразделений регионального БТИ. По единому номеру можно узнать о готовности заказа, уточнить график работы филиалов, получить бесплатную консультацию и оформить заказ.

Каждую неделю операторы call-центра отвечают на 3 тысячи обращений. Пропускают не менее 10% звонков.

В контакте с пользователями

«2020 год ознаменован также развитием социальных платформ МОБТИ. Был запущен Telegram-канал учреждения, в котором можно не только узнавать наиболее актуальные новости недвижимости, строительства и кадастра, но также читать полезные материалы о недвижимости и получить бесплатную консультацию», - отмечается в сообщении.

В учреждении добавили, что рост числа обращений через социальные платформы говорит о важности прямой коммуникации и консультирования по вопросам оформления недвижимости через все доступные каналы связи.

Запуск проекта «Цифровые СНТ Подмосковья» в Instagram и Telegram позволил объединить садоводов и дачников со всего Подмосковья в еженедельных встречах с представителями государственных структур в период самоизоляции.

В эфире разбирали актуальные для садоводов темы. Специалисты отвечали на поступающие вопросы, рассказывали о нюансах и обновлениях дачного законодательства.

Современный сайт

«В 2020 году крайне актуальными стали электронные сервисы и услуги, позволяющие оформить заказ онлайн. С ноября 2020 года во всех филиалах и отделениях Московского областного БТИ был запущен сервис по приему и выдаче результатов работ БТИ без посещения офиса», - говорится в сообщении.

Прием заявки осуществляется по телефону горячей линии. Для оформления нужны лишь номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Отсутствие регистрации и прямая коммуникация между заказчиком и исполнителем по защищенному каналу связи делают услугу крайне востребованной и безопасной. За два месяца работы данного сервиса было оформлено 363 заявки.

В 2020 году для оптимизации сайта и повышения его удобства для пользователей провели масштабную работу по визуальному ребрендингу и наполнению сайта МОБТИ. Навигация стала проще, описания услуг подробнее, а переход в нужный раздел – интуитивно понятным.

Заказать услуги можно через портал

На портале Московского областного БТИ также можно заказать и оплатить услуги учреждения.

«Особенностью предоставляемых БТИ услуг является их сложность и комплексность: например, межевание может включать в себя несколько различных процедур - раздел участка, объединение, выдел нового участка и другие. Для сложных услуг требуется дополнительная консультация со специалистом, изучение документов и привлечение дополнительных источников информации», - поясняется в сообщении.

На портале можно заказать услуги, которые не могут иметь разночтений: технический план, технический паспорт, справки и другие.

По результатам 2020 года количество поступивших с портала заявок выросло на 120%. В 2020 году на портале было оформлено 7320 заказов. Причем пиковое значение было достигнуто в октябре. Поток заказов увеличился после оптимизации сайта, и в период с июля по октябрь включительно поступило порядка 45% от всех заказов за год.

Другие сервисы

Для удобства заказчиков также был разработан ряд электронных сервисов. «Легкий платеж» позволяет оплатить услуги МОБТИ без комиссии по номеру договора. Зачисление средств происходит моментально.

С сервисом «Электронная регистрация сделки в Росреестре» можно подготовить и подать документы в Росреестр для государственной регистрации недвижимого имущества удаленно, минимизируя временные затраты заказчика, а благодаря еще одному сервису заказчик может узнать возможность оспаривания кадастровой стоимости недвижимости.

«Московское областное БТИ планирует и дальше оптимизировать электронные сервисы и развивать возможности онлайн-заказа и выдачи результатов работ. На 2021 год намечено еще несколько запусков цифровых сервисов, которые сделают МОБТИ еще более удобным и востребованным», - сказал генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин.