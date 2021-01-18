РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Паркинг на 332 места в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска планируют достроить в первом квартале 2021 года, сообщил представитель администрации муниципалитета.

Пользователь antonmakeev.ru в комментариях к посту в Instagram-аккаунте администрации горокруга указал на недостаточное количество парковочных мест в микрорайоне Путилково.

«Планируемый срок окончания строительных работ паркинга в микрорайоне Путилково на 332 места – первый квартал 2021 года», - сообщил представитель администрации.

Он также добавил, что в настоящее время идут строительно-монтажные работы.