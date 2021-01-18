РИАМО - 18 янв. Суд поддержал решение подмосковного УФАС по жалобе ООО «ЮИТ-Сервис» о нарушении правил проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для многоквартироного дома, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В управление поступила жалоба ООО «ЮИТ-Сервис» на действия (бездействие) администрации городского округа Жуковский Московской области при организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения жалобы ООО «ЮИТ-Сервис» управление признало ее необоснованными. Не согласившись с указанными решениями, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «ЮИТ-Сервис» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.