РИАМО - 18 янв. В 2021 году изменился порядок записи детей в первый класс, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Так, записаться в школу по месту регистрации ребенка теперь можно с 1 апреля по 30 июня. Ранее это можно было сделать в период с 1 февраля по 30 июня. Записаться в желаемую школу при наличии свободных мест не по месту регистрации ребенка можно с 6 июля по 5 сентября, ранее — с 1 июля по 5 сентября.

«Право преимущественного приема будущих первоклассников в школу, в которой обучаются их братья и (или) сестры, предоставляется в период с 1 апреля по 30 июня 2021 года», - написала Каклюгина в личном блоге.

При зачислении в школу в период с 1 апреля по 30 июня 2021 года можно воспользоваться льготами.

Записать ребенка в школу можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области — https://uslugi.mosreg.ru/.

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