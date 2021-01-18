Как москвичам найти предков с помощью нового сервиса Главархива

4

Осуществить поиск по фамилии или имени родственника не получится. Нужно обладать хотя бы минимумом информации: место проживания человека, примерные годы его рождения, смерти или вступления в брак. Чем точнее дата, тем проще будет найти данные о ваших предках.

Например, вы знаете, что ваша бабушка проживала в Кашире, в селе Сапронове в определенные годы. Можно ввести эти слова в поиск одновременно. В результатах будет отражено название фонда (№ 203, «Московская духовная дикастерия, г. Москва (1723-1744), Московская духовная консистория, г. Москва, (1744-1920)», годы c 1744 до 1920), название и номер описи (№ 780, Метрические книги церквей Московской губернии, c 1870 до 1919).

В метрических книгах всегда указаны даты, так что ориентироваться проще всего по ним.