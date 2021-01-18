Как москвичам найти предков с помощью нового сервиса Главархива

К каким документам открыт доступ
В конце прошлого года Центральный государственный архив города Москвы открыл доступ к оцифрованным метрическим книгам. Они велись при церквях и содержат данные о рождении, вступлении в брак и смерти горожан с 1772 до 1917 года. Сейчас на сайте в разделе «Моя семья» доступно 4179 таких исторических источников из 1400 храмов Москвы и Московской губернии.
Какую информацию можно получить
Помимо вышеуказанных сведений, которые теперь регистрируют в ЗАГСах, в метрических книгах содержатся и другие данные. Например, о сословии фигурирующих в них лиц, роде их деятельности, количестве предыдущих браков, причинах смерти, родственниках, вероисповедании. Обычно в представленных источниках есть несколько разделов: «О бракосочетавшихся», «О рожденных», «Об умерших».
Как пользоваться сервисом
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в раздел «Моя семья» на сайте архива. Поиск доступен по следующим критериям: по номеру фонда, номеру описи, номеру единицы хранения (с литерой), названию фонда, названию или аннотации описи, по названию единицы хранения. Если человек не знаком с архивным делом и прежде не занимался исследованием истории своей семьи, маловероятно, что он будет знать номера фондов или описей. Скорее всего, ему пригодится поиск по названию описи, фонда или по названию единицы хранения.
Что нужно знать для поиска
Осуществить поиск по фамилии или имени родственника не получится. Нужно обладать хотя бы минимумом информации: место проживания человека, примерные годы его рождения, смерти или вступления в брак. Чем точнее дата, тем проще будет найти данные о ваших предках.
Например, вы знаете, что ваша бабушка проживала в Кашире, в селе Сапронове в определенные годы. Можно ввести эти слова в поиск одновременно. В результатах будет отражено название фонда (№ 203, «Московская духовная дикастерия, г. Москва (1723-1744), Московская духовная консистория, г. Москва, (1744-1920)», годы c 1744 до 1920), название и номер описи (№ 780, Метрические книги церквей Московской губернии, c 1870 до 1919).
В метрических книгах всегда указаны даты, так что ориентироваться проще всего по ним.
Трудности поиска
Человек без исторического образования может запутаться в датах, указанных по старому стилю, а также испытывать трудности с чтением записей, ведь они сделаны от руки, а орфография в них дореволюционная. Так как по фамилии найти данные не получится, придется проделать большой объем работы, чтобы разузнать что-то о предках, особенно если точные даты смерти, рождения или бракосочетания неизвестны.
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