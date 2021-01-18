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  1. Шпаргалки
  2. Как москвичам найти предков с помощью нового сервиса Главархива
Шпаргалки

Как москвичам найти предков с помощью нового сервиса Главархива

Подробнее о недавно запущенном онлайн‑сервисе «Моя семья» читайте в материале РИАМО.
© сайт мэра Москвы
1

К каким документам открыт доступ

© сайт мэра Москвы

В конце прошлого года Центральный государственный архив города Москвы открыл доступ к оцифрованным метрическим книгам. Они велись при церквях и содержат данные о рождении, вступлении в брак и смерти горожан с 1772 до 1917 года. Сейчас на сайте в разделе «Моя семья» доступно 4179 таких исторических источников из 1400 храмов Москвы и Московской губернии.

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2

Какую информацию можно получить

© сайт мэра Москвы

Помимо вышеуказанных сведений, которые теперь регистрируют в ЗАГСах, в метрических книгах содержатся и другие данные. Например, о сословии фигурирующих в них лиц, роде их деятельности, количестве предыдущих браков, причинах смерти, родственниках, вероисповедании. Обычно в представленных источниках есть несколько разделов: «О бракосочетавшихся», «О рожденных», «Об умерших».

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3

Как пользоваться сервисом

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в раздел «Моя семья» на сайте архива. Поиск доступен по следующим критериям: по номеру фонда, номеру описи, номеру единицы хранения (с литерой), названию фонда, названию или аннотации описи, по названию единицы хранения. Если человек не знаком с архивным делом и прежде не занимался исследованием истории своей семьи, маловероятно, что он будет знать номера фондов или описей. Скорее всего, ему пригодится поиск по названию описи, фонда или по названию единицы хранения.

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4

Что нужно знать для поиска

© РИАМО,   Александр Манзюк

Осуществить поиск по фамилии или имени родственника не получится. Нужно обладать хотя бы минимумом информации: место проживания человека, примерные годы его рождения, смерти или вступления в брак. Чем точнее дата, тем проще будет найти данные о ваших предках.

Например, вы знаете, что ваша бабушка проживала в Кашире, в селе Сапронове в определенные годы. Можно ввести эти слова в поиск одновременно. В результатах будет отражено название фонда (№ 203, «Московская духовная дикастерия, г. Москва (1723-1744), Московская духовная консистория, г. Москва, (1744-1920)», годы c 1744 до 1920), название и номер описи (№ 780, Метрические книги церквей Московской губернии, c 1870 до 1919).

В метрических книгах всегда указаны даты, так что ориентироваться проще всего по ним.

5

Трудности поиска

© РИА Новости,   Сергей Пивоваров

Человек без исторического образования может запутаться в датах, указанных по старому стилю, а также испытывать трудности с чтением записей, ведь они сделаны от руки, а орфография в них дореволюционная. Так как по фамилии найти данные не получится, придется проделать большой объем работы, чтобы разузнать что-то о предках, особенно если точные даты смерти, рождения или бракосочетания неизвестны.

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Главное архивное управление Москвы
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