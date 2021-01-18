РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 янв. Пожарным понадобилось более 11 часов, чтобы ликвидировать возгорание в хозяйственной постройке в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

17 января в 14:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Октябрьская.

«В 01:58 ликвидация пожара. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 16 человек», - говорится в сообщении.