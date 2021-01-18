РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 янв. В Троицком храме городского округа Мытищи ожидается более 1 тысячи участников крещенских омовений, подготовительные работы проведены, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

Азаров проверил, как в Троицком храме подготовились к празднику Крещение Господне. Это центральное место для крещенских купаний на территории округа.

«Мы ожидаем здесь более 1 тысячи участников, как мытищинцев, так и гостей из соседних населенных пунктов. Осмотрел место для купания. Подготовительные работы проведены. Спуск к воде безопасный, настилы присутствуют. На берегу уже есть теплые с освещением раздевалки: женская и мужская», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что биотуалеты установлены. В этом году поставлена задача организовать процесс так, чтобы участники обряда соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. Этот процесс будут контролировать волонтеры.

Важная часть подготовки - освещение территории и подсветка воды. Именно на это обратил внимание губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Дал поручение МКУ ТУ «Мытищинское» дополнительно организовать освещение на спуске к водохранилищу.

«Скорая помощь, спасатели, полиция и сотрудники ГИБДД, а также сотрудники Росгвардии будут дежурить всю ночь на всех четырех официальных местах для купаний. Обращаю внимание, что парковать автомобили необходимо только на специально организованных стоянках», - отметил Азаров.

Он добавил, что полицейские призывают жителей и гостей округа соблюдать меры личной и имущественной безопасности, а водителей - соблюдать ПДД и учитывать погодные условия. В процессе вождения автомобиля быть предельно внимательными в местах отправления религиозного культа, вблизи объектов общественного транспорта и по маршрутам следования пешеходов. По словам Азарова, традиционно готовится ароматный чай и баранки.

«Многие придут набрать крещенской воды. В последнее время наблюдаются очереди. Пожалуйста, помните о социальной дистанции. Ведь, как сказал настоятель Троицкого храма Владимир Шаров, набрать воды можно в другое удобное время, то есть и после праздника Крещения. Святая вода в храме есть всегда. Одевайтесь завтра теплее, все-таки морозы нынче настоящие, крещенские!» - отметил Азаров.