РИАМО – 18 янв. Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. <...> Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», - сказала Вуйнович в интервью «Российской газете».

Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о начале массовой вакцинации от Covid-19 с понедельника.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.