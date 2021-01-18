РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 янв. Огнеборцы в понедельник потушили пожар в нежилом здании в микрорайоне Никольско-Архангельский Балашихи, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену в понедельник в 03:00 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский. В 05:06 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали девять единиц техники и 34 человека.