РИАМО - 18 янв. Музеи Москвы на текущей неделе подготовили ряд новых онлайн-мероприятий, которые будут доступны в их аккаунтах в социальных сетях, пользователей ждут различные лекции и концерты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Музеи столичного департамента культуры продолжают проводить онлайн-мероприятия. С 18 по 24 января на их официальных сайтах, страницах в соцсетях и YouTube-каналах москвичей ждут новые лекции и концерты», - говорится в сообщении.

Музей истории ГУЛАГа на своем YouTube-канале 21 января в 19:00 проведет лекцию краеведа Леонида Видгофа, на которой будет рассказано о жизни Осипа Мандельштама. Лектор расскажет слушателям о его пребывании в 1934 году во внутренней тюрьме на Лубянке.

Музейно-выставочный центр «Тушино» 23 января в 16:00 проведет онлайн-премьеру оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» по пьесе Александра Островского. Опера поставлена музыкально-драматическим театром. Посмотреть представление можно будет на официальном сайте музея.

Школа акварели Сергея Андрияки также подготовила музыкальный концерт, который состоится на YouTube-канале школы 24 января в 14:00. На концерте выступят выпускницы Российской академии музыки имени Гнесиных Жазира Абдигали и Елизавета Демидова. Они исполнят романсы Петра Чайковского, «Испанская серенада» Александра Глазунова, «Пять пьес в народном духе» Роберта Шумана и избранные произведения Габриеля Форе.

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