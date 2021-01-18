РИАМО - 18 янв. Столичные библиотеки, парки и культурные центры на текущей неделе подготовили для детей насыщенную онлайн-программу, которая включает в себя различные мастер-классы, спектакли и выставки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Неделя начнется с онлайн-мастер-класса, посвященного сказочному медвежонку Винни-Пуху. Занятие «Винни-Пух и пчелы» пройдет 19 января в 10:00 в официальном аккаунте детской библиотеки №40 в Facebook», - говорится в сообщении.

Парк Горького и «Зеленая школа» подготовили образовательное видео, которое научит мастерить кормушки для птиц. Посмотреть его можно будет 19 января в аккаунтах школы в социальных сетях.

Чтение стихов в формате онлайн состоится 20 января в 11:00 в аккаунте библиотеки №24 в Facebook. Сотрудники читален подготовили цикл стихов «Зимняя мелодия».

В культурном центре «Зеленоград» состоится авторский онлайн-фестиваль сказок «Путешествие в мир чудес». Пользователи смогут увидеть четыре постановки, в которых переплетутся четыре вида театрального искусства — театр кукол, театр теней, театр на столе и картонный театр. Постановки покажут в прямом эфире 23 января в 11:00 на YouTube-канале центра.

Парк «Таганский» представит онлайн-спектакль по роману писателя Николая Чернышевского «Что делать?». В спектакле задействованы артисты театра-лаборатории S.T.E.R. Запись будет доступна 23 января в 19:30 в официальных аккаунтах парка в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.