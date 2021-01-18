РИАМО - 18 янв. В конце текущей недели температура воздуха в Москве и Подмосковье может подняться почти до нулевой отметки, также во второй половине недели ожидаются осадки в виде мокрого снега, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Первая половина недели еще будет довольно морозной, в ночь на вторник в Москве и Подмосковье будет 20-22 со знаком минус, днем — 12-14 градусов. В последующие дни ожидается повышение температуры. Мы ожидаем, что уже 21 января в дневные часы будет минус 3-5 градусов. И 22-23 января ожидается оттепель — около нуля», - сказала Позднякова.

Она назвала самым богатым на осадки днем четверг, именно тогда в регионе придет потепление. В конце недели ожидаются мокрый снег и дожди.

При этом в понедельник в регионе отмечается аномально морозная погода, температура воздуха значительно ниже климатической нормы.