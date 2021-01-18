РИАМО - 18 янв. Интерактивная карта столицы выставочного центра «Дом на Брестской» получит около 30 новых сценариев лекций и экскурсий в текущем году, с помощью карты любой желающий может узнать различную информацию о городе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Интерактивная карта города Москвы — визитная карточка «Дома на Брестской». С помощью проекторов на нее можно наносить разные тематические слои и, соответственно, формировать новые сценарии лекций и экскурсий», ― сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Интерактивная карта представляет из себя 27 плазменных панелей с аудиосистемой, она оснащена шестью высококачественными проекторами, которые проецируют изображения на экраны.

В 2020 году карта получила 11 новых сценариев. Самыми популярными оказались проекции про Кремль, ВДНХ и различные правительственные здания. Часть новых сценариев будет посвящена домам, в которых жили известные поэты, музыканты, писатели и другие деятели искусств.

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