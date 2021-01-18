РИАМО - 18 янв. В прошлом году льготную ставку аренды земли сроком на 10 лет получили 19 промышленных комплексов и технопарков столицы, что позволило им сэкономить порядка 183 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По итогам 2020 года город предоставил всем 19 обратившимся организациям десятилетнюю льготу по договорам аренды 24 участков общей площадью 33,6 гектара. Пять арендаторов получили эту поддержку впервые», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

До 2019 года допсоглашения к договорам аренды земельных участков заключались сроком на один год, после чего каждый год арендаторам приходилось обращаться в департамент городского имущества Москвы. Сейчас схема продления льготы упрощена. Теперь свой статус бизнесмены могут продлить в Межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности.

Статус промкомплекса или технопарка в столице позволяет экономить на налогах, а дополнительные средства предприниматели могут направить на решение других задач. Предполагаемая экономия компаний может составлять до 300 миллионов рублей в год.