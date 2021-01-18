РИАМО - 18 янв. Вечером в понедельник столичные дороги ожидают пробки до семи баллов, движение затрудняют дорожные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, работы проводятся на Волоколамском шоссе, проспекте Мира, Большом Каменном мосту, Пятницком и Дмитровском шоссе, 31 и 53 километрах МКАД.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данный момент загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов.

Температура воздуха в столице в понедельник опустится до минус 20 градусов. Осадков не ожидается.