РИАМО - 18 янв. Полицейские в Рузском округе спасли 21-летнюю девушку, которая после ссоры с молодым человеком заблудилась в лесу около деревни Ракитино, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На место происшествия направили сотрудников патрульно-постовой службы полиции - старшего лейтенанта полиции Владимира Митяева, прапорщика полиции Николая Семенного и старшего сержанта полиции Михаила Трегубова.

«Полицейские отправились на поиски в лес по оставленным на снегу следам, а на патрульном автомобиле включили специальное громкоговорящее устройство и проблесковые маячки для облегчения поиска и привлечения внимания потерявшейся», - отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Девушку нашли в шоковом состоянии. Она сильно замерзла, так как температура воздуха упала до минус 15 градусов. Девушка не чувствовала ног, потому что при передвижении по сугробам потеряла кроссовки.

Полицейский Николай Семенный снял свои ботинки и отдал их девушке, после чего правоохранители вынесли ее из леса на руках, одному из них при этом пришлось пробираться по снегу без обуви.

Пострадавшую передали в приемный покой местного медучреждения, где врачи оказали ей первую помощь. На данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Девушка поблагодарила полицейских за спасение.

«Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым принято решение о поощрении сотрудников патрульно-постовой службы», – добавила Петрова.