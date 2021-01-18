РИАМО - 18 янв. В центре столицы отреставрируют дом Мальцевых, построенный в начале XIX века, работы планируют завершить в течение двух лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Начинается долгожданная реставрация жилого дома Мальцевых на Большой Якиманке. Сейчас он отключен от инженерных систем и находится в неудовлетворительном состоянии. Реставраторам предстоит вернуть исторический облик и фасадам, и интерьерам здания», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Сначала реставраторы приведут в надлежащий вид фасады особняка. Специалисты очистят его стены от потрескавшегося покрытия, восстановят гипсовый декор, который был на здании в момент его постройки более 200 лет назад.

Внутри здания интерьеры будут восстановлены по документам 1900 года. Будет отреставрирован внешний вид печей, а также карнизы, двери и наличники. Также в доме будет уложен дощатый пол, сделанный по старому образцу.

Также планируется полная замена деревянных перекрытий, стропильных систем и двух межэтажных лестниц. При этом ступени будут сделаны из камня, а ограждения будут воссозданы с учетом исторических аналогов.