РИАМО – 18 янв. В Следственном комитете РФ выступают за увеличение срока давности по налоговым преступлениям для физических лиц, сообщила заместитель председателя Следственного комитета РФ, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

«Также мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», - сказала Леоненко в интервью газете «Известия».

Она подчеркнула, что за 10 лет работы ведомства имущества арестовали на 67 миллиардов рублей. В российский бюджет вернулось 208 миллиардов. Из-за налоговых преступлений потеряно свыше 450 миллиардов рублей.

«С 2011 года количество ежегодно возбуждаемых уголовных дел о налоговых преступлениях выросло почти в полтора раза. Если в 2011 году следственными органами было возбуждено 1776 уголовных дел, то в 2019 году — уже 2560», - сказала Леоненко.

Она добавила, что число материалов о налоговых преступлениях снижается каждый год. С 2016 года в 7,5 раза были повышены пороговые значения сумм неуплаченных налогов, с которых наступает уголовная ответственность. Это привело декриминализации большого числа фактов ухода от налогов. Также на статистику повлиял тот факт, что налоговая служба каждый год сокращает количество выездных проверок.

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