РИАМО - 18 янв. В столице ночью температура воздуха опускалась до минус 28 градусов, что делает ее самой холодной за последние четыре года, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На ВДНХ было зафиксировано -23,4 градуса. По территории Москвы до -28. Это самая холодная ночь с 2017 года», - сказала Позднякова.

Она добавила, что до 09:00 температура воздуха в Московском регионе может опуститься еще ниже.

Утром в понедельник температура воздуха в Москве составила 23,4 градуса , а по Московской области местами столбики термометров опустились до 30,4 градуса. Днем в столице ожидается от минус 17 до минус 19 градусов, в Подмосковье — от минус 16 до минус 21.

Специалисты рекомендуют перед выходом из дома надевать свободную и многослойную одежду. Также важно не забывать о плотном приеме пищи перед прогулкой в мороз. Кроме того, не стоит употреблять алкоголь.