РИАМО - 18 янв. Утром в понедельник температура воздуха местами в Московском регионе опустилась до минус 30 градусов, отмечается аномально холодная за четыре года погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На улице переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составляет 23,4 градуса в Москве, а по области местами столбики термометров опустились до 30,4 градуса», - отметил Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Днем погоду будет определять область повышенного давления. Осадки не ожидаются.

В Москве днем будет от минус 17 до минус 19 градусов, в Подмосковье — от минус 16 до минус 21. Это аномально холодно — ниже климатической нормы на 10-12 градусов.