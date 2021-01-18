РИАМО - 17 янв. Разработанные в Москве «Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых» включены Агентством стратегических инициатив (АСИ) в число лучших региональных практик, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Проект по созданию инструкций разработал московский штаб по защите бизнеса. Инструкции подготовили вместе департаментом предпринимательства и инновационного развития столицы, Московской торгово-промышленной палатой, ГБУ «Малый бизнес Москвы». Они были размещены на платформе «Смартека» АСИ.

«Созданные в Москве инструкции носят прикладной характер, они призваны помочь бизнесу в разных жизненных ситуациях. С момента публикации алгоритмов в апреле прошлого года предприниматели обратились к ним более 15,5 тысячи раз», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что в данных инструкциях есть необходимая информация о мерах поддержки. Также там можно найти ответ на самые распространенные и значимые для бизнеса вопросы в сфере арендных, кредитных, трудовых и других правоотношений.

При этом инструкции регулярно обновляют в соответствии с изменениями в нормативно-правовых актах. В АСИ отметили такую помощь бизнесу посредством информационной поддержки.

«Разработанная столичным штабом практика позволяет сэкономить время и силы предпринимателей на поиск нужной им информации, а также на ее грамотное использование», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Московский штаб по защите бизнеса заработал в 2012 году. Сейчас в нем состоят представители 16 столичных органов исполнительной власти и территориальных отделений семи федеральных органов власти — Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы, Росреестра, министерства внутренних дел РФ, Роспотребнадзора, Роструда и Россельхознадзора.

Задачами штаба являются создание благоприятных условий для ведения бизнеса в столице, совершенствование законодательства и содействие развитию конкуренции.

«Весной 2020 года количество обращений в штаб заметно выросло. В режиме реального времени мы получали самые актуальные для предпринимателей вопросы и предложения, часть из которых легли в основу принятых мер поддержки бизнеса», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Платформа «Смартека» АСИ предназначена для обмена опытом устойчивого развития и ориентируется на улучшение условий жизни в регионах России, объединяет лидеров изменений.

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