РИАМО – 18 янв. Жители столицы уже могут увидеть снегирей и свиристелей, кроме того, через Подмосковье на зиму мигрируют редкие пуночки, подкармливать птиц можно нежареными подсолнечными семечками, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«В Москве уже можно увидеть тех же снегирей и свиристелей – северные птицы. Стоит отметить, что частично северные снегири также прилетают на зимовку в наш регион. Через Московскую область мигрируют на зиму пуночки, они довольно редко встречаются у нас. Также на зимовку прилетают наши синицы, практически все виды. Зимуют зеленушки, и прилетают с севера чечетки», - сказал Зубакин.

Он отметил, что едят из кормушки в основном северные птицы. В качестве корма лучшим вариантом являются нежареные подсолнечные семечки.

«Их (семечки – ред.) едят все - и насекомоядные, такие как синица, и зерноядные, такие как зеленушки, снегири, воробьи и чечетки», - добавил Зубакин.

Он подчеркнул, что подкармливать птиц стоит только в том случае, если преобладает низкая температура воздуха и укрепился снежный покров.

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