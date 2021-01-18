РИАМО - 18 янв. В Москве и Подмосковье в понедельник не ожидается осадков, температура воздуха будет достигать минус 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погода столичного региона будет определяться гребнем антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве в этот день составит от минус 19 до минус 17 градусов, а в Подмосковье - от минус 20 до минус 15 градусов.

Северо-западный ветер разовьет скорость от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в этот день составит 752 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 80%.