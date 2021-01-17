РИАМО - 17 янв. Вечером в воскресенье в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали 43 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержаны 16 рейсов, три отменили. В Домодедове задержали 16 рейсов, один отменили. В Шереметьеве задержаны семь рейсов.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там отменили один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.