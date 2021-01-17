РИАМО - 17 янв. В международном аэропорту Шереметьево задержали прилетевшего из Германии оппозиционного блогера Алексея Навального, ранее объявленного в розыск, сообщается на сайте управления ФСИН России по Москве.

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске», - говорится в сообщении.

Навального объявили в розыск за неоднократное нарушение условий испытательного срока. Теперь меру пресечения для него будет определять суд.

До решения суда Навальный останется под стражей. Он прилетел в Москву рейсом лоукостера «Победа» из Германии, где проходил лечение в медкомплексе «Шарите».

Ранее в УФСИН по Москве обратили внимание, что Навальный оставался в Германии уже после того, как завершил лечение. Ему были направлены уведомления о необходимости явиться в уголовно-исполнительную инспекцию. Однако в УИК он так и не явился. Таким образом, Навальным было нарушено условие испытательного срока.

У Навального есть две условные судимости, которые связаны с делами «Кировлеса» и «Ив Роше». По данным уголовным делам он обвинялся в крупной растрате и хищении. В воскресенье Навального задержали в соответствии с вынесенным 29 декабря прошлого года постановлением начальника УФСИН России по столице, по которому блогера и объявили в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.