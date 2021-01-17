РИАМО - 17 янв. Спасатели проверили толщину льда на 63 водоемах Московской области, тонкий лед выявили на 18 из них, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Толщина льда на некоторых водоемах достигает 60 сантиметров, средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет более 28 сантиметров.

«Вызывают опасность 18 водоемов в 16 городских округах, где толщина льда не однородна и находится в пределах менее семи сантиметров», - говорится в сообщении.

В патрулировании водных объектов задействовано 98 единиц техники и 343 работника поисково-спасательных формирований и сотрудников ГИМС ГУ МЧС России по Московской области.

Спасатели Подмосковья рекомендуют жителям и гостям региона быть внимательными и осторожными при посещении следующих водоемов: озеро Цемлянка и река Ока в Серпухове, река Лопасня в Чехове, река Ока в Кашире, Москва-река в Коломне, река Яуза в Мытищах, река Вохонка в Павловском Посаде, река Ока в Озерах, река Пахра в Подольске.

Также тонкий лед выявили на реке Волге в Дубне, Москва-реке в Бронницах и Жуковском, реке Ока в Луховицах и Ступине, реке Нерской, озерах Островном и Светлом в Воскресенске, на Шатурской группе озер в Рошале и Озернинском водохранилище в Рузском округе.