РИАМО - 17 янв. Видеозапись потопа в районе телетрапа №128 терминала В аэропорта Шереметьево появилось в Сети, видео опубликовано в Telegram-канале Baza.

На кадрах видно, как с потолка стекает вода. На полу в нескольких помещениях образовались огромные лужи. Работники аэропорта пытаются ликвидировать протечку.

«Потоки воды затопили несколько помещений аэропорта», - говорится в сообщении.

Кроме того, на видео можно заметить, что из-за потопа в некоторых местах также обвалился потолок.

Как сообщили в пресс-службы аэрогавани, в районе телетрапа №128 терминала В произошла протечка воды. Инженерно-технические службы аэропорта оперативно перекрыли воду и локализовали последствия инцидент. Аэропорт Шереметьево продолжает работу в штатном режиме.