РИАМО – 18 янв. В понедельник станция Замоскворецкой линии метро «Алма-Атинская» будет закрыта с 12 до 17 часов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Станцию закроют из-за проведения технических работ. До этого ее также временно закрывали 11 и 15 января.

«Пассажиры могут воспользоваться наземным транспортом. На автобусе №676 можно доехать до станции метро «Красногвардейская» Замоскворецкой линии и «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии», — говорится в сообщении.

До станции «Борисово» Люблинско-Дмитровской ветки можно доехать на автобусах №№740 и 764.

До автовокзала «Южные ворота» можно доехать на маршруте автобуса 541 от станции метро «Марьино».

Жителей и гостей столицы призвали быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом изменений.

C 23 января по 7 февраля в метро закроют участок «Беляево» - «Новые Черемушки». Участок закроют для строительства Большого кольца столичной подземки.​